Acusan de abuso al cantante de Salta la banca

Varias jóvenes usaron Twitter para denunciar el abuso que sufrieron de parte de Santiago Aysine, líder de la banda "Salta la Banca".





Tras los casos de Cristian Aldana (El Otro Yo), José Miguel del Pópolo (La Ola Que Quería Ser) y la polémica que generaron antiguos dichos de Ciro Pertusi, otro cantante de rock es acusado de abuso, Santiago Aysine de Salta la Banca.





La usuaria de Twitter @_SoleMerk2, fue una de las primeras en denunciar el presunto abuso del popular cantante. "Bueno, después de muchos años era hora de decirlo y al fin puedo contarlo sin sentir que fue una pavada", escribió junto a un extenso texto donde explicaba qué había pasado.





Según la joven, Aysine la besó y manoseó en unos sillones "cuando en ningún momento le di a entender eso", dijo. "Y así como hizo conmigo pasó con otras pibas en diferentes noches", agregó. "Lo naturalicé mucho tiempo porque fue algo mínimo y también porque era menor y creía que la estaba mal era yo por estar ahí cuando no se podía", concluyó.

Luego, se sumó otra joven, @Rocioo_lpda. "Al principio pensé que era mi culpa (por haber tomado) después entendí que no. Amo a Salta la banca, pero las cosas como son", anticipó en un tuit.





En este caso, Rocío denunció a Santiago Maggi (tecladista de Salta la Banca) y Juanjo Gaspari (guitarrista de la banda).





"Los saludé y me quedé un rato con ellos. En un momento me quise ir pero Santiago Maggi insistía con que no me vaya. Me fui con mis amigas y decidió ir a buscarme, me agarró del brazo y me llevó de nuevo con ellos. En un momento propuso tirarme champagne en el escote y que un amigo tomara de ahí. Le dije que no y decidió hacerlo igual. Cuando yo había dicho que no, que no estaba de acuerdo, quise irme pero me agarró del brazo para que no me mueva. Mis amigas al ver la situación quisieron sacarme pero las empujó y les cerró la ronda. Pude irme pero estuvo molestando toda la noche. Le conté a un integrante de la banda lo que había pasado y me trató de ser una trola, de que me bancaba a muerte si era así pero que entendiera que era el amigo y que no creía que se había abusado de la situación. Entonces me creyó pero se hizo el pelotudo. Al principio creí que era mi culpa por haber tomado y por no haberme defendido. Después entendí que no. Espero que no le pase a ninguna más", relató la joven.





Al principio pensé que era mi culpa (por haber tomado) después entendí que no. Amo a Salta la banca, pero las cosas como son.



Minutos después, @camispalletti contaba su vivencia. "El cantante del que están hablando cuando yo le dije que no, me contestó 'pero vos sabés quien soy,no?'. En el momento recibí el repudio de un par de pibas de mi entorno: 'pero como le vas a decir que no a él?'. No, es mi cuerpo y punto", contó. Y siguió: "Yo tenía 16 años y estaba de novia. 'Dale Cami, no seas gila' me acuerdo que me dijo. Se ve que hace bastante no entiende los no", concluyó al ver que varias jóvenes denunciaban a la misma persona.

El cantante del que estan hablando cuando yo le dije que no, me contestó "pero vos sabes quien soy, no?"
En el momento recibi el repudio de un par de pibas de mi entorno. "PERO COMO LE VAS A DECIR QUE NO A EL?". No, es mi cuerpo y punto.
Yo tenia 16 años y estaba de novia.

"Dale cami, no seas gila" me acuerdo que me dijo. Se ve que hace bastante no entiende los no
Por otro lado, la fotógrafa @callmeflorsi también denunció a Aysine y publicó un supuesto audio del cantante donde le dice que le va a conseguir una acreditación a un show. "Y para acreditarte en mi hotel que tengo que hacer?", se escucha segundos más tarde.