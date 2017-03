Alejandra Maglietti se tiñó el pelo de rosado... ¡y le queda buenísimo!

La panelista de "Bendita" voló hacia Londres para visitar a su hermana y los aires europeos terminaron por darle coraje y animarse a un substancial cambio de look al teñirse el pelo de rosa.

Ya con el cabello de ese color, la novia del futbolista Jonás Gutiérrez, compartió una imagen en Instagram.

"Después de amagar varias veces y solo teñirme las puntas, me anime al color entero. Que color me quedará después? No sé, pero creo que me van a ver así por un tiempito", escribió.

¿Te gusta cómo le queda? A nosotros sí.

Embed #pinkhair PH @herzanin desp de amagar varias veces y solo teñirme las puntas, me anime al color entero. Que color me quedará después? No sé, pero creo que me van a ver así por un tiempito. Una publicación compartida de Alejandra Maglietti (@alemaglietti) el 28 de Mar de 2017 a la(s) 8:55 PDT

Embed #mindthegap ⭐ Una publicación compartida de Alejandra Maglietti (@alemaglietti) el 28 de Mar de 2017 a la(s) 4:15 PDT

Fuente: Primicias Ya