Amor y esa institución llamada matrimonio

Una ceremonia de casamiento es la situación sobre la que se desarrolla la trama de "Amor", la obra escrita por la dramaturga Denisse Arancibia (Bolivia), que estrenó a fines del año pasado, el grupo de actores y actrices que participaron del Seminario de Entrenamiento Sobre la Presencia Escénica, coordinado por Ana Woolf en el Teatro Municipal "1° de Mayo". La puesta, que cuenta con producción general del Gobierno de la Ciudad, podrá verse nuevamente este sábado y domingo a las 21.30, en la Sala Mayor del espacio ubicado en San Martín 2020.

"Este texto nacido en Bolivia, puede ser situado también en Argentina y en tantos otros países", señalaba días antes del estreno la directora: "las preguntas y demandas parecen ser las mismas. Para cuándo el casamiento y luego para cuándo los hijos. Y en el tránsito que va de la fiesta a los hijos, el aprendizaje de determinadas reglas de 'comportamiento' en relación a esa institución llamada "matrimonio".





Necesidad colectiva

En el texto "Maldito Amor. Mujeres, teatro y presencia", escrito por Daniela Osella, asistente de dirección de la obra y asistente pedagógica del Seminario junto a Pablo Vallejo, la actriz recuerda que el comienzo del trabajo sobre el texto coincidió en el tiempo, con la irrupción del movimiento Ni una Menos, que "lentamente se fue haciendo consciente en miles de mujeres y varones": "Así empezó "Amor", escrito por una joven boliviana, una de esas individualidades preocupadas por un contexto que nadie se atreve a cuestionar. Comenzamos a montarla porque éramos parte de esa preocupación aislada, que nos parecía un ruido en el desierto, hasta que se fue transformando para nosotros en una necesidad colectiva. Y ese contexto a cuestionar abrió nuevos horizontes".

En relación al proceso grupal, Osella agrega en el texto que "veintiuna mujeres y cinco varones emprendimos este camino que afortunadamente está atravesado por nuestras vidas. No ocultar la realidad que construimos en sociedad encuentra asidero en "Amor" y como en el cuento teatral Ella, -yo, vos, una de nosotras-, finalmente se casa con ese marido que le han conseguido. A pesar de todo, su voz queda opacada por las ataduras machistas. Una realidad de la que todavía no podemos escaparnos a pesar de la consciencia que nos ha despertado".

"Así, el teatro nos invita una vez más a pensarnos, pero no lo usamos para proclamar los deseos de algo que no somos. Por eso no pretendemos darle la responsabilidad de cambiar nuestra realidad. Es ésta la importancia de que muchas y muchos de los que hacemos "Amor" decidamos seguir haciéndonos presentes por fuera del escenario, accionando en pos de un cambio, contagiando a otros, desenvolviendo nuestra presencia "escénica".









Elenco y equipo creativo

Las interpretaciones están a cargo de Cintia Bertolino, Pamela Bertona, Sebastián Boscarol, María Victoria Brizzio, Santiago Casal, Antonella Fernández Pabón, Romina Fuentes, Sofía Gerboni, Melisa Gómez, Flavia Del Rosso, Elisabet Maier, Mónica Marraffa, Gabriela Mira, José Olivera Rivas, Pola Ortiz, María Laura Peña, Roxana Piño, Noelia Reda, Julia Stubrin, Roberto Trucco, Camila Valcart, Malén Videla González y Cecilia Volken.

El diseño lumínico es de Oscar Peiteado; el de vestuario, de Lucas Ruscitti y Malen Videla González; y el diseño de maquillaje, fue realizado por Lucas Ruscitti. Pablo Lara y Julia Stubrin realizaron los objetos escénicos. La producción fotográfica fue realizada por Aimé Luna.





Localidades en venta

Las entradas están en venta, en la boletería del Teatro, a un valor de: 100 pesos las generales; y 80 pesos, para estudiantes y jubilados.