Andrea Rincón: "El primer antidepresivo me lo tomé por Moria Casán"

Andrea Rincón y Moria Casán eran inseparables hasta que en 2012, estalló un terrible escándalo. Según la morocha, la diva quería cobrarle el 50 por ciento por haberla hecho entrar al Bailando.

Este jueves, en su aparición mediática, cuando le preguntaron por aquel episodio, la actriz se mostró sincera al expresar sus sentimientos: "Todavía me siento herida: el primer antidepresivo lo tomé por ella",

Y agregó: "La verdad que ella cuando vino a mi vida me dio mucho amor, lo sentí muy maternal y cuando pasó lo del Bailando fue muy dañino, me hizo mucho daño".

Finalmente, describió su reacción cuando la vio en los Martín Fierro: "No me molesta verla, me agarra algo en el corazón. Será que todavía hay amor, no la quiero ni mirar. Siento un amor, porque si no no odias a la persona. Todavía sobre Moria no tengo un dominio".

Recordá lo que pasaba en aquella época entre Andrea y Moria!

