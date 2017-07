Andrea Rincón se separó del Mono de Kapanga

Luego de confirmar su relación con el Mono de Kapanga en la última entrega de los premios Martín Fierro, Andrea Rincón anunció que está sola.





La noticia sorprendió porque hasta no hace mucho se la vio muy feliz junto al músico, pero las cosas no habrían funcionado entre ellos.





"Yo me enamoro, estoy enamorada de la vida. Me encanta estar enamorada y me encanta el amor, pero no tengo suerte porque me entrego tanto que me hacen mierda, siempre", dijo Andrea en el programa de Luis Novaresio, Debo decir.





Y agregó: "Ahora estoy sola, prefiero no hablar del amor. La verdad es que estoy muy triste, no tengo ganas de hablar y tampoco que se escriba sobre esto".

















Fuente: La Voz del Interior