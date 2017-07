Andrea Rincón:"A los 13 empecé con la birra y a los 15 pasé a la merca"

Andrea Rincón se enteró hace dos años que sufría Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) por los médicos y contó que hoy lucha contra eso y poder pagar el tratamiento correspondiente.





"Fue terrible para mí cuando lo supe. Se me vino el mundo encima. Volví a chupar. Quise mandar todo a la mierda. Por esa enfermedad, mis emociones son más intensas que las de cualquier persona. Me explicaron que no tiene solución. No hay cura. Sí puedo aprender a convivir y a manejarla. Pero es la culpable de muchas macanas que me mandé. Yo creía que era pasional, cuando en realidad, mis reacciones desmedidas tenían que ver con eso", dijo la actriz en charla con la revista Viva.





"Se han dicho tantas mentiras sobre mí. Hice un solo tratamiento que duró año y medio. Nada más. Sí necesito retomar con el tratamiento para el TLP, pero es muy caro. Los profesionales me enseñan a estudiar mis emociones, a detectar alertas antes de que me salte la térmica. Y también, a alejarme de personas que sacan lo peor de mí. Pude pagar el tratamiento cuando grababa "La Leona". Ahora sigo con terapia, pero por obra social", agregó. agregó.

Y contó sobre su lucha diaria: "Siento que tengo encima un elefante. De noche me retuerzo, doy vueltas en la cama y me digo: Y sí, con razón te drogabas, Andrea. Y me duele el cuerpo en serio. Pero no voy a volver a caer en eso. Me la pienso bancar porque no quiero hacerle más daño a la gente que me ama. Yo miro a mi familia y digo: ¿Cómo les hice tanto daño? A los 13 empecé con la birra y a los 15, pasé a la merca. Lo único que hacía era anestesiarme. Hoy veo a mis sobrinos y digo: Loco, ¡cómo pude perderme tantas cosas! Ya no hay manera de que vuelva a eso".