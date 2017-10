Apareció una foto de Karina Jelinek teniendo sexo

Otro dolor de cabeza para la Karina Olga. Fue filtrada una foto muy sugerente en las redes sociales donde se ve a una morocha en un contexto de extrema intimidad, cuya identidad responde, para muchos, a Jelinek, quien la habría tomado mientras tenía sexo con un hombre. Mirala bien, para vos, ¿es o no es?





Si bien la calidad de la instantánea no es la ideal, se puede ver a un hombre junto a ¿ella? en la cama, aunque este elemento no pruebe que estaba teniendo relaciones sexuales en ese momento. Recordemos que Jelinek hace poco fue noticia porque este fin de semana estuvo en la mesa de Mirtha y terminó hablando de su ex, Leonardo Fariña.





Divorciada ya hace 5 años de su ex, la chiqui le pregunto si tenía o sabía algo de Fariña. "¿Vos tenés noticias de tu ex marido, de Fariña?", le preguntó la diva. "No, nada", respondió ella tajantemente, acaso en el único momento de la noche en que perdió la sonrisa y se puso seria."¿Te divorciaste no?", la interrogó la conductora.





"Sí, hace cinco años, y nada, no tengo idea. Sé que es testigo protegido, y ni idea por dónde está", agregó la modelo. "¿Nunca habías estado casada anteriormente?", fue la última inquietud de Mirtha al respecto. "No, fue la única vez y estuve un año y medio con él", concluyó la escultural morocha, definitivamente sin muchas ganas de referirse al tema.