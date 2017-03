Así reaccionó Barbie Vélez tras el blanqueo de Laurita Fernández y Fede Bal

Barbie Vélez al final tenía razón en relación a Fede Bal y Laurita Fernández. O al menos eso parece desde que los tortolitos blanquearon el romance tras más de un año de histeriqueo.





Desde hace dos días, las fotos de Fede Bal y Laurita Fernández como pareja circulan en las redes sociales. Es que los ex campeones del Bailando ya no se esconden para vivir el amor que los une e, incluso, llegaron a la tapa de la revista Gente en medio de los rumores que indican que fueron ellos mismos quienes arreglaron con la publicación para dar la "exclusiva", que, en realidad, era un secreto a voces.

"Sí, estamos saliendo", fue la confirmación de ella."Para nada arreglamos las fotos, además yo no sé cómo es pero creo que si pactás con una revista no podés hacerlo con otra. Nosotros sabíamos que si íbamos a comer o algo, iban a venir todos, y de hecho pasó eso. Estamos saliendo, probando, a mí se me fue el prejuicio que tenía con Fede, él está más tranquilo", dijo ella en declaraciones a la prensa.

Embed La foto de #BarbieVélez con un chico en el vip de un boliche: ¿quién es?►https://t.co/CwzH7RnDhe pic.twitter.com/wS9GvLLK8G — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 7 de marzo de 2017



Arreglado o no, lo indiscutible es que las imágenes le dan la razón a Barbie Vélez en relación a su ex y a Laurita Fernández. Es que la modelo, en su momento, señaló a la rubia como la tercera en discordia entre ella y el hijo de Carmen Barbieri. Sin embargo, se lo negaron en la cara.





Ahora, mucho más superada en relación al noviazgo que terminó en un escándalo, con denuncias por violencia de género hacia el actor, Barbie reaccionó con toda la tranquilidad del mundo y con un sutil pero contundente mensaje en Twitter ante el blanqueo. "Cosas lindas por delante", escribió. Al comentario le agregó varios emoticones, entre ellos una carita que tiene la boca cerrada con un cierre. Y sí, ¿para qué decir más?. Con las acciones de su ex alcanza.

Embed Cosas lindas por delante ... ❤❤❤ pic.twitter.com/Uwem4nOSs1 — Barbie Velez ♡ (@barvelez) 7 de marzo de 2017



Fuente: El Intransigente