Barbie Vélez, durísima con sus declaraciones en lo de Susana

Barbie Vélez (23) pasó por el sketch de "La empleada pública" de Susana Giménez y se mostró más distendida que nunca. La hija de Nazarena Vélez confesó que está de novia y "enamorada en serio por primera vez".





Tras desmentir su vínculo con Lucas Rodríguez, el hijo de Fabián, Barbie contó detalles de su actual relación: "Es algo muy reciente. Él es empleado, yo trabajo y me mantengo, soy independiente".

"El amor es así, uno no elige de quién enamorarse. No lo veía con estos ojos hasta queme di cuenta y acá estamos: enamorada en serio por primera vez. Me doy cuenta de eso porque se confía en la otra persona. Estoy enamorada y me doy cuenta de que es amor", agregó como un claro "palito" para su ex, Fede Bal.

Embed "Ahora estoy enamorada por primera vez" @barvelez habla de su situación sentimental en la Casa de Gobierno #BarbieConLaEmpleada pic.twitter.com/pOzetZVRmB — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) 21 de agosto de 2017



Intimidades

La actriz admitió que le cocina a su novio, quien en la intimidad le dice "bebe".

"Le gusta el asado, la carne.... El sushi, no", agregó.





RatingCero