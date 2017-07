Barby Silenzi: "La persona que hizo esto tiene mucha maldad"

Barby Silenzi, participante del " En las últimas horas otra famosa fue víctima de la viralidad de fotos íntimas: se trata departicipante del " Bailando 2017 ".





PrimiciasYa.com se comunicó en exclusiva con la bailarina ante la viralización de este material de su intimidad.





"Ni idea quién pudo filtrarlas. Que se haga cargo la persona que las hizo públicas. Y la verdad que es muy triste porque yo no le hago ni le hice mal a nadie, trato siempre de mantener una buena imagen y por sobre todo cuidar a mi hija que es lo más importante que tengo en la vida, y esto me pone muy mal porque el día de mañana ella las puede ver y no está bueno", explicó Barby.







"La persona o personas que hicieron esto tienen mucha maldad y son claramente muy oscuras de alma. La verdad es que no tengo enemigos que yo sepa. Así que no sé quién podría hacer algo así".





Y agregó indignada por la situación: "Lo lamento por esa persona porque todo en esta vida vuelve. Yo siempre con mi conciencia tranquila. No sé. Esta persona o personas tienen mucha maldad. Me resulta muy raro todo".