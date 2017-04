Belén Etchart: "Le rechacé la invitación a Nai Awada porque a mí me gustan los hombres"

A pocas semanas de debutar en la pista de "Bailando 2017", Nai se la juega por entero. Y así lo manifestó en su cuenta de Twitter.

La joven actriz le contó a sus seguidores que le había declarado su amor a la ex participante de Gran Hermano, Belén Etchart.

Embed Hoy me le declaré a @beluetchartreal vos que hiciste en tu día por vos ? No te calles nada bebeee daleeeee — Nai Awada (@AwadaNai) 9 de abril de 2017





Y la declaración de amor fue bien aceptada por la ex novia de Mariano Berón: "Me escribió por privado a través de Instagram, y fue con buena onda. Me sorprendí".

Y agregó: "Nos cruzamos en un lugar y le vi cara conocida... Ella se quedó mirándome, pero nada. Y ayer me escribió diciéndome que quería dejarme un papelito con su teléfono, pero no se animó. Ayer me escribió invitándome a tomar algo y rechacé la invitación porque a mí me gustan los hombres y estoy conociendo a alguien. Pero todo bien fue todo con buena onda".

Belen

Por su parte, sobre este tema, la sobrina de Mauricio Macri y Juliana Awada en dialogo con este medio aclaró: "Fue una campaña anti-homofobia. Son mensajes que doy más allá de mis elecciones sexuales que quedan en mi intimidad".

Para completar, Nai subrayó: "Trato de dar mensajes no solo anti-homofobia, sino anti-bullying y varios más. Por ahora no me gustan las chicas, una pena que lo hayan tomado para ese lado".