Brenda Gandini habló de su fuerte escena de sexo con Franco Masini

Brenda Gandini habló sobre cómo se graban las escenas íntimas en ficción. En este caso, con su compañero de elenco en "Amar Después de Amar", Franco Massini.





"Primero fue feo porque la grabamos recién el segundo día que empezamos a grabar, a mí me gusta generar un espacio de confianza para hacer eso, porque de repente tenés que hacer la escena con todo y es difícil sin ensayo previo. Me gusta generar comodidad, para que nos toquemos, yo trabajo de esa manera, me gusta ser transparente", reveló la rubia en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

"A Gonzalo (Heredia) le digo, a vos te tocan siempre minas hermosas, y a mí me toca un nene", lanzó la actriz.





En comunicación telefónica con Moskita Muerta y Nilda Sarli durante el ciclo radial "Por Si Las Moscas", Brenda contó: "Franco (Masini) es un amor, es respetuoso, es divino".





Y destacó de su pareja: "Es mi mejor compañero, somos los dos actores y entendemos todo, igual no se puede quejar, él se besa con todas".