Brian Lanzelotta a Natacha Jaitt: "La invitaría a hacer una rinoscopia a ver quién es el que se droga"

Natacha Jaitt y Brian Lanzelotta tuvieron una picante discusión en las redes sociales durante la madrugada del martes feriado.



La morocha y el cantante tropical se intercambiaron distintos mensajes. "Que lo devuelvan a la 1-11-14", desafío Natacha

"No tiene nada de malo vivir en una villa, pero vos haciendo lo que haces mostras lo sorete que sos", retrucó Brian.

Esto se dio luego de un comentario del ex GH criticando a Natacha por el escándalo con Diego Latorre.





Embed Jajaja q básica sos q me tenes q tratar de drogon jajaja justo vos? Esa nariz pide deja de escrachan a los q te garchas busca — Brian Lanzelotta (@BLanzelottaOK) 20 de junio de 2017 Embed Nonsoy nadie pero no ando escarchando a los q me garcho para ir al bailando y yo soy drogon?y Bosnia? — Brian Lanzelotta (@BLanzelottaOK) 20 de junio de 2017 Embed No tiene nada de malo vivir en una villa,pero vos haciendo lo q haces mostras lo sorete q sos al menos para mí sos eso — Brian Lanzelotta (@BLanzelottaOK) 20 de junio de 2017







PrimiciasYa.com se comunicó con Brian quien explicó sus sensaciones luego de esa discusión en redes sociales.









"Ahí la atendí también en Twitter que me trate de drogón a mí (se ríe). Eso me dio mucha risa, la invitaría a hacer una rinoscopia a ver quién es el que se droga. Jamás en mi vida me drogué, jamás, pero no creo que ella pueda decir lo mismo. ¿Y me ataca con eso? Que es una enfermedad", sostuvo.





Y arremetió: "Me dice villero como si fuese un insulto vivir en una villa, que me gusta por el or... No soy no ni gay ni es nada como si estuviera mal. No soy nada de lo que dice y eso habla de la clase de persona que es ella: discriminadora al 100. O sea, me podes contestar sin ofender a gente enferma por la droga ni a gente por vivir en una villa pero como no le da la cabeza recurre a eso".





"Me da risa con la edad que tiene no sabe opinar o entender entre una opinión y ataque, pero bueno, que aproveche lo que le queda de cámara a ver qué provecho le saca a esto", cerró el ex GH.





Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





comenzó Lanzelotta.