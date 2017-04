Bryan Adams recibió una desagradable visita en su habitación en Buenos Aires

En su cuarta visita a Argentina, Bryan Adams se llevó una desagradable sorpresa en la habitación de su hotel, cuando recibió una visita inesperada... y desagradable.





No, no se trató de ningún/a fan desesperado/a por conocerlo, ni nada por el estilo: el rockero canadiense compartió su habitación... ¡con un murciélago!





Así lo contó él mismo en Instagram, donde además pidió consejos para liberarlo sin hacerle daño.





"¡Estoy durmiendo con un extraño esta noche! Entré a mi habitación en el hotel y encontré un murciélago volando. Finalmente se posó en una esquina de la habitación. Voy a intentar atraparlo y liberarlo en la mañana. Cualquier consejo será bienvenido", escribió en Instagram, junto a la foto del animalito posado sobre unas cortinas.





Su publicación recibió comentarios muy positivos, que resaltaban su calidad humana al mostrarse dispuesto a no hacerle daño al quiróptero.





"¡Bien por vos Bryan! Debés haber estado muy cansado para poder dormir con un murciélago en tu habitación", le escribieron, por ejemplo.





"¡Dios mío! ¿Cómo pudiste dormir sabiendo que eso todavía estaba en tu habitación? ¡Sos muy valiente!", manifestó otro seguidor.





Recordemos que Adams está en nuestro país con la excusa de dar a conocer su último disco, "Get Up!".





El artista ya se presentó el viernes y sábado en el Teatro Gran Rex, con entradas totalmente agotadas, y repite este martes a las 21.15 hs.





Con más de 65 millones de discos vendidos y temas archifamosos como "(Everything I Do) I Do It For You", Adams es uno de los embajadores canadienses más famosos, ha viajado por seis continentes y alcanzado el puesto número uno de los rankings en más de 40 países de todo el mundo.





