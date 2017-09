Candela Ruggeri confirmó su romance con un futbolista argentino

"Muy bien el novio, fachero Lautaro Rinaldi", introdujo el tema , introdujo el tema Marcelo Tinelli en la pista del " Bailando ", mientras de fondo aparecía la imagen del jugador Lautaro Rinaldi del Brescia italiano.





"Estoy muy bien, estoy muy bien", se limitó a decir se limitó a decir Candela Ruggeri , quien luego pidió que no se mostrara la foto de su nuevo amor.





lautaro rinaldi.jpg



"No quiero que lo pongan ahí, porque después están todas las minitas que se le tiran encima, que lo empiezan a seguir, y no me gusta", afirmó.





Lo cierto es que finalmente la rubia confirmó que está en pareja con el futbolista argentino que viene de jugar en la liga de Grecia y firmó hace poco con el club italiano.