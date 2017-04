Carlos Perciavalle hizo una terrible confesión sobre Moria Casán

Carlos Perciavalle se refirió en una entrevista televisiva a su carrera y a cómo hizo para superar la adicción a las drogas. "El que dice que no se puede salir, miente. Yo salí y acá estoy, espléndido", dijo.

"Nunca estuve internado por mi adicción. Un día estaba en mi casa de Laguna del Sauce y tenía una bolsa de cocaína en la mano. 'Esto es la muerte y a mí me gusta la vida', me dije. La tiré por el water y nunca más probé. Estuve dos días sin dormir y después regio, como si nada", contó en el programa TV Show de Uruguay.

"A vecesm viste como es este ambiente, algún amigo me pide que le pique una rayita y no me dan ganas de tomar otra vez. Estoy absolutamente curado. Moria, con los quilombos que tuvo en Paraguay me lo pidió muchas veces en casa, o Fernando Peña que tomaba en Edelweiss adelante de todo el mundo", reveló.

Además, aseguró que la droga que le encontraron en la cartera a Moria en Paraguay y por la que estuvo presa era de su pertenencia: "La droga que tenía Moria en la cartera de Paraguay era de ella. No se la pusieron. Si ella misma lo admitió. ¿Viste que dicen que es pelada?, viste lo que era sin peluca, con el pelo un poquito más ondeado, las presas la adoraron. Le hicieron masajes y de todo. No sé si tomaron allá (cocaína), pero ella contó todo que era adicta y nadie la crucificó porque la adoran. Le perdonan todo en Buenos Aires y sigue trabajando como si nada. A otro le hubiese costado la carrera. Moria tiene una cabeza gigante, es inteligentísima. Cuando se prohibían las películas en Argentina de Bergman o Fellini se venía acá a verlas".