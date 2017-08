Carmen Barbieri: "Es una barbaridad lo que dijo ´La Bomba Tucumana´"

Gladys "La Bomba" Tucumana sorprendió a propios y extraños este fin de semana con una frase sobre la homosexualidad que generó polémica en las redes sociales y recibió el cuestionamiento de Carmen Barbieri. sorprendió a propios y extraños este fin de semana con una frase sobre la homosexualidad que generó polémica en las redes sociales y recibió el cuestionamiento de





"Thyago es gay porque está bien educado desde chiquito", dijo Gladys para defender a su hijo sobre las críticas que recibe. Esto fue comentado por Carmen en Twitter.









Las cámaras de Intrusos en el Espectáculo fueron a Aeroparque donde pudieron hablar con la actriz y productora que volvió a la Capital desde Santiago del Estero por algunos problemas de salud.





Luego, Damián Rojo le preguntó por las declaraciones de "La Bomba Tucumana" y esto contestó Barbieri





"No soy de opinar de otra gente pero en este caso salí a decir eso sobre esa frase porque no puedo entender lo que dijo. No sé si lo dijo para hacerse la graciosa o quiso decir otra cosa. Pero hoy un gay, un negro, un judío, un gallego, enano, gordo, con una buena educación o sin una buena educación, sin mandarlo a perfectos colegios, hoy puede llegar a ser un gran hombre de bien si tiene una buena madre como es la Bomba y una buena familia como le dio ella a este niño", destacó Carmen.



"Yo no puedo entender su pensamiento o sentimiento y que lo exprese. Está bien, somos libres de decir lo que pensamos, pero no puedo entender que lo piense hoy y lo sienta así en el mundo que vivimos donde todos somos iguales. Y por la igualdad lucho".





