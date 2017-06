Cecilia Milone y Nito Artaza se casaron en Corrientes

Hoy, en la casa familiar de los Artaza en Bella Vista, a 142 kilómetros de la capital de Corrientes, el político, empresario teatral, productor y actor Eugenio Justiniano Artaza conocido popularmente como Nito Artaza, y la actriz y cantante Cecilia Milone se convirtieron en marido y mujer.

Después de muchos años de relación y haberse conocido en un escenario, la pareja decidió formalizar la unión en una ceremonia civil y religiosa en la ciudad y provincia donde nació Artaza.





Este medio pudo averiguar los detalles de la boda. Tanto Nito como Milone quieren darle prioridad a la ceremonia de la Iglesia. El civil fue en la casa de Artaza y de ahí salieron hacia la iglesia en un carruaje histórico que le regaló un amigo al Senador.

nito



El civil comenzó pasadas las 16h y hubo invitados especiales como Graciela Borges, Moria Casán, que fue testigo, Carmen Barbieri, Miguel Angel Cherutti, entre otros. Al salir de la Iglesia se dio una sorpresa para Cecilia, que será un show musical en las calles de Corrientes.





No será una gran fiesta, sino que algo íntimo, ya que los agasajados no quieren celebrar en un momento tan sensible de la provincia, que sufrió varias inundaciones en las últimas semanas. La luna de miel será breve y cercana: pasarán cuatro días en los Esteros del Iberá.