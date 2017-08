Celeste Muriega, la infartante morocha que busca un hijo

–El baile es mi vida, es como respirar. Pero sí, yo no le digo que no a ningún trabajo. Siempre arriba del escenario tuve que hacer actuación, cantar, cosas que estudié, no es que lo hago improvisado. Pero, como decís, mi profesión es ser bailarina.

–En alguna oportunidad dijiste que incluirías a otra mujer en la cama por el bien de la pareja, ¿la fantasía ya fue cumplida?





–Es que no fue así. No quiero culpar a la prensa, pero ustedes son tremendos con tal de poner un título picante. A Alejo le alcanza y le sobra conmigo. No incluiría a nadie en la cama y no comparto a mi novio ni loca.