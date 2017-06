Una participante se quebró haciendo una pulseada en el programa del "Chino" Leunis, "¿En qué mano está?", por la pantalla de Telefe



La mujer se fracturó el brazo y deberá ser operada. El ruido que se escuchó en pleno desarrollo de la pulseada fue tremendo. Los médicos debieron intervenir al instante y asistieron a la concursante.





PrimiciasYa.com se comunicó en exclusiva con Leandro Leunis, conductor del programa, quien se mostró conmovido por la situación que tuvo que pasar.





"Fue una situación desafortunada que uno no quisiera vivir. Pasa una en un millón. Lamentablemente, Pamela la participante sufrió una fractura del húmero. Inmediatamente recibió la asistencia adecuada. Siempre en el programa tenemos un médico y una enfermera. Se la llevó a un hospital y hoy la operaban, estamos atentos a ver la evolución", expresó el Chino.





Agregó: "Es una situación que uno no quisiera vivir nunca y como conductor el desafío de seguir con el programa. De todas maneras claramente una parte de mí se quedó en ese momento y la otra como pudo terminó el programa, faltaban cuatro minutos".





Sobre cómo se sintió, explicó: "Traté de ser lo más profesional posible y confiaba en mi equipo que lo iban a resolver en ese momento. Apenas terminé el programa salí y ella ya no estaba, la habían llevado al hospital. Me acuerdo del momento del ruido y me da escalofríos, no pude volver a ver el video ni deseo hacerlo. Estamos en contacto con Pamela para que pronto se ponga bien".





Fuente: Primicias Ya / Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25