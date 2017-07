Christian Sancho emocionó a todos con su conmovedora historia

Christian Sancho emocionó todo al hablar de la enfermedad que sufrió y relacionarla con el sueño que se comprometió a cumplir, que consiste en construir un playón para deportes en la Escuela 1032 del Impenetrable en el Chaco





El actor se emocionó con la elogiosa devolución de Pampita y agradeció a todos "porque hace dos meses que estamos ensayando y nunca pensé que podía bailar. A los tres años tuve una hemiplejia cerebral y hasta los diez no pude hacer deportes."

Embed



"Es tremenda esa historia", acotó Marcelo Tinelli y Sancho agregó que "nunca pude pasar el miedo al ridículo para bailar. La confianza me ayudó mucho. Les agradezco a la gente del sueño y a vos sobre todo. Este sueño es muy importante para mí. A mí el deporte me salvó la vida. Yo no tenía este físico. Tuve hemiplejia y por las convulsiones no podía hacer deportes, porque me podían volver si se me aceleraba el ritmo cardíaco."





"Yo no tuve el físico que todos creen que tuve. Era más bien tirando a gordito a un pibe que no hace deportes. Lo que me pasa con el playón recreativo es eso. Quiero que les salve la vida como me las salvó a mí. Yo sufrí la soledad y el miedo y este concurso me está ayudando a sobrellevarlas", se emocionó Christian.





El actor se abrazó emocionadísimo con Marcelo y el sentimiento fue extensivo a todo el estudio cuando dijo que "quería agradecerte porque yo dijo que me comprometía con el sueño y ya donaron cinco millones de pesos en ropa, en medicamentos. En dos semanas voy a llevar todo yo, porque quiero ver que las cosas lleguen. Este programa muchas veces vende la banalidad y la pelea, pero tiene un fundamento muy importante."





El Trecetv