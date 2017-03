Cómo seguirá el tratamiento de Noah Bublé cuando regrese a la Argentina

Cuando Luisana Lopilato comenzó a sospechar sobre la salud de su hijo, Noah, se encontraba en Buenos Aires a punto de empezar a filmar "Numb, at the edge of the end", una película coproducida por Argentina y Canadá que tendría como protagonista a Hayden Christensen (Anakin Skywalker adolescente en Star Wars) y a Luisana y Guillermo Francella como sus compañeros de reparto.