Confesó haber salido con Macri y Scioli

Paz Cornú , diseñadora de moda e íntima amiga de Karina Jelinek Daniel Scioli , diseñadora de moda e íntima amiga de, se despachó con una tremenda confesión en revista Gente: tuvo una historia amorosa con Mauricio Macri varios años atrás.



"Toda mi vida me llamaron tipos públicos, incluso desde antes de que apareciera en los medios mi amistad con Kari [Jelinek], pero nunca lo conté", declaró la sensual morocha.

Y agregó: "Hasta llegué a salir con Mauricio Macri, hace mil años, cuando se separó de Isabel [Menditeguy]. Pero bueno, son cosas que forman parte de mi pasado".



Mientras estaba haciendo esta entrevista para la revista, su madre la mandó al frente: "¡Con Daniel Scioli también saliste!". La amiga de Karina Jelinek se enojó y le contestó: "¡Mamá! ¡¿Qué buchoneás?!".



Y ahí admitió: "Sí, salí con Macri y con Scioli. Lo de Scioli fue también hace tiempo; él no estaba con Karina [Rabolini]. Me parecía un hombre inteligente, pero no se dio. Macri se portó como un señor, pero no hubo química, simplemente eso. Yo estaba en otra etapa, era muy joven y sólo quería salir y divertirme".