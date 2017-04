Cada vez falta menos para que empiece el gran show, y de a poco, se van conociendo las figuras que van a pasar por la pista más famosa del país. La última confirmada es María Sol Pérez, más conocida como "La sobri de Pérez". ¡Confirmada para el Bailando! La diosa del momento llega a Showmatch: foto

Se hizo conocida por ser "La chica del clima" y por las sensuales (y muy calientes) fotos que sube a su cuenta de Instagram. La rubia del momento, que es furor en las redes sociales, hoy deja el clima de lado para dedicarse de lleno al Bailando. "No me lo esperaba. Es más, todavía no lo creo, no soy consciente de que voy a estar en el Bailando. Todavía no arranqué los ensayos entonces no me doy cuenta, pero a medida que se vaya acercando el momento de debutar en la pista creo que me va a agarrar histeria" le confesó en exclusiva a eltrecetv.com.

La modelo confirmó que ya tiene pareja de baile y es nada más y nada menos que Fernando Bertona: "No conozco a Bertona, pero me dieron muy buenas referencias de él. Se que es un tipazo y buen compañero, y eso es lo que quiero, un grupo con buena energía. La coach se llama Majo", y agregó: "Mañana arranco los ensayos. Íbamos a empezar hoy, pero como yo tengo facultad (estudia abogacía en la UBA), no pudimos. Son tres horas de ensayo diarias, así que ahí nos vamos a conocer bien" expresó.

Embed Ya en tucuman leyéndolos. Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 15 de Abr de 2017 a la(s) 4:41 PDT



¿Y qué dijo del jurado? "La devolución del jurado es lo que más miedo me da. El baile, de última, se puede mejorar. Además, le tengo fe a mi equipo" concluyó.

Fuente: El Intransigente