Confirmó su romance con una famosa actriz

Desde hace un tiempo, Julieta Ortega y Andrea Rincón se muestran inseparables. Esa amistad tan fuerte generó algunas especulaciones sobre un posible romance entre las actrices y ambas se refirieron al tema por primera vez en Radio Duca Jazz.





Primero, la hija de Palito Ortega contó la inusual manera en que comenzó la amistad: "La vi preciosa, una niña. Yo tenía la imagen de una vedette de los programas de la tarde, que se peleaba, con las tetas enormes y qué sé yo. Y de repente estoy caminando por mi barrio y veo pasar una chica con una piel, con un brillo en sus ojos, era una niña. Y la reconocí, pero me llamó la atención lo tanto más linda que era porque estaba a cara lavada y con ropa de gimnasia".

andrea 2.jpg



Y Andrea acotó: "Pero sí estamos enamoradas". Entonces, Julieta aclaró: "Bueno, hay una frase de Borges que dice 'la amistad no es menos misteriosa que el amor'. Y es tal cual. Para mi la amistad es deliciosa. De hecho he tenido algún que otro amigo, pocos, con el que terminamos saliendo y yo le decía: 'vamos a arruinar esto que tenemos'. Y dicho y hecho: hoy no somos más amigos. Ja ja. Y es una pena, porque la amistad es para siempre y es seguro. Las relaciones de pareja yo siento que son muy frágiles".





Qué Pasa Salta