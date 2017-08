Contó cuál será el apellido de su hija: "Va a ser ...

Después de estar en vivo con Susana Gimenez, Luciana Salazar iba a asistir a la mesa de Mirtha Legrand pero a último momento se bajó. Sin embargo, sí aceptó hablar con Fernando Prensa en su programa radial Falta de Respeto. Allí, volvió a hacer referencia a la polémica por la subrogación de vientre, contó cuál va a ser el apellido de su hija y cómo Martín Redrado la acompaña aunque ya no son pareja.





Sobre los que dijeron que ella había alquilado un vientre porque no quería arruinar su figura, se mostró dolida y dejó entrever que había razones muy serias para tomar esa determinación. "Es una ridiculez que digan que no quería un bebe en mi cuerpo para arruinarlo. Mi hermana más grande tuve tres hijos y pesa menos que yo. Lo que viví es un tema muy delicado, no quiero tocarlo, hay muchas cosas que no se saben y la gente no debería enterarse de ciertas cosas", expresó.





"Recién ahora estoy disfrutando esto, fueron muchos meses de lucha. Es increíble que en unos meses alguien me tome la mano y me diga 'mama', toda mi vida en mi caso va a ser para ella... De chiquita soñaba con casarme a los 19 años y tener 6 hijos, era muy Susanita pero la vida me deparo otra cosa", agregó para luego explicar que aunque se dijeron muchas cosas, su hija Matilda va a llevar su apellido. "Matilda va a llevar mi apellido, será Matilda Salazar. De paso, no se pierde mi apellido porque todos los Salazar son mujeres".





En cuanto a cómo quedaron las cosas con Martín Redrado, publica PRONTO, Luciana expresó que siguen siendo muy unidos y que él hasta le está dando una mano con todos los trámites para el nacimiento de su hija. "Martin me esta ayudando con los papeles en Estados Unidos. No son fáciles todos esos trámites...con Martin no es nada raro que nos vean juntos, estamos con este tema y me ayuda, pero es solo por eso y por ahora no creo que si Martín me diga que quiere que seamos 'Matilda, él y yo', yo acepte. No va a suceder, pero ademas por ahora lo mejor es así. No pienso en estar los tres juntos porque todos entendemos bien a situación", agregó.





Sobre los que dijeron que Redrado había ocultado a Salazar en el comienzo de su relación porque él aún estaba en pareja con su ex mujer, dijo que "Martín jamas me oculto, tampoco fuimos amantes mientras el estaba con su mujer. Los que dicen eso es por malos. Si hubiera sido así, su ex mujer venia a matarme, cuando ella vino a hablar conmigo no tuvimos problemas".





Pronto