Contó que un bebé llega a su vida

Envuelta en los rumores que aseguran que se reconcilió con Fede Bal, su ex novio, la bailarina confesó estar viviendo uno de los mejores momentos de su vida.





¿De qué se trata? Laurita contó que será tía ya que su mejor amiga tanto de la primaria como del secundario será mamá de un varón.





"La emoción que me da compartir esto. Se me pone la piel de gallina y lloro cada vez que nos imagino a las 4 tías saltando el día del parto... qué alegría!!!Viene Joaquín y lo estamos esperando con todo el amor del mundo. No puedo creer que mi mejor amiga, mi compañera de banco del primario y secundario, mi tocaya, y tanto más, es la primera embarazada del grupo. Amigas de toda la vida Creo que estoy como si nunca hubiese visto un embarazo".