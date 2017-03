Crean página para ayudar a Sofía Gala a llegar a fin de mes

Tras las declaraciones de Sofía Gala, donde asegura que a pesar de tener tres trabajos no le alcanza la plata, trascendió una página que busca "ayudarla" a llegar a fin de mes.





"Tengo tres laburos y no llego a fin de mes", aseguró la actriz a Desayuno Americano. Y agregó: "Veo a mis hijos dos horas por días y sin embargo no me alcanza. Llegó hasta ahí, pero no puedo ahorrar".





Eso bastó para que un grupo anónimo creara la página Ayudemos a Sofía . Pero no todo es color de rosa. En el sitio se burlan de la actriz, quien ha expresado su apoyo al gobierno kirchnerista en más de una ocasión.





"No podemos ayudarla con dinero, porque para eso tiene que laburar...

Embed Sofía Gala no quiere que se politicen sus dichos: No culpé a nadie ►► https://t.co/HWmOz4mvSX pic.twitter.com/UeWxkfZkJy — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 29 de marzo de 2017



Pero podemos levantarle el ánimo haciéndole un regalo bien K", reza una parte del sitio, haciendo referencia a la ideología política de la hija de Moria Casán.





Para esto, brindan opciones como "una lavadora de Cristina", "un teléfono de Oscar (Parrilli)", "un preservativo Daniel (Scioli)", "una tanga de Axel (Kicillof)" o "un whisky de Diana (Conti)", entre otros.





Una vez hecha la elección, te advierten que "podes expresar tu voluntad de ayudarla a hacer un Curriculum vitae" compartiendo la página.





¡No puede haber taaaanta maldad, mi amor!

Fuente: Exitoina