Cristian U. destrozó a Sol Pérez: "Es una mentirosa, no tiene ángel y no hizo ningún mérito"

"Se la agarró con Lussich y conmigo, diciendo que éramos malas personas. Después terminó reconociendo el choque, entonces... ¿en qué quedamos? ¿Somos malos, somos buenos? Después se la agarró con una productora y tengo las pruebas de eso. Le dijo barbaridades".

"La quisimos sacar al aire para que nos responda y no quiso hacerlo, creyó que no era necesario porque la habían convocado del Bailando y tenía otro target. Queda expuesto que pasó desapercibida por el certamen. Como no tiene protagonismo y está a un paso de ser volada, sale a atacar".

"Me gustaría que nos cuente cuál es la peste que hablé de ella. Siempre dije que era preciosa. Está ofendiendo a las mujeres que sufren aberraciones y son ofendidas por tipos violentos. Qué raro que una chica que estudia derecho no tenga noción para poder pensar lo que dice. Va a tener que rever eso porque va a perder todos los juicios".

Hace unos meses, comenzó un enfrentamiento mediático entre., que en los últimos días se reavivó gracias a unas declaraciones de la modelo, cuando dijo que el conductor es "Este portal mantuvo una extensa entrevista con Cristian, que dejó varios títulos en respuesta de estos dichos de: "", agregóEl panelista del Nueve siguió: "completó: