Cuál será el futuro de Logan tras su última película

Alerta de spoiler. Después del trágico final de Logan es necesario preguntar cuál será el futuro de Wolverine dentro de la franquicia de los X-Men. Del mismo modo, ¿qué pasará con X-23?¿Fox realmente dejará partir al personaje más popular del universo cinematográfico de los X-Men? Si bien Logan fue anunciada como la última película de Hugh Jackman como Wolverine, el personaje muy bien podría reaparecer en las próximas películas de la marca. La muerte nunca es definitiva (Foto: 20th Century Fox)

Por su parte, ¿qué será de Laura? No sería extraño que el estudio apueste por una película sobre el increíble personaje de Dafne Keen al frente de su nuevo grupo de jóvenes mutantes, casi como una continuación del legado de Logan y Xavier. En todo caso, Laura podría formar parte de alguno de los proyectos en curso como X-Force o New Mutants.

Entertainment Weekly informó a partir de una fuente cercana a la producción de Logan que aún no ha sido decidido oficialmente el futuro de Wolverine, pero que ha habido discusiones tempranas sobre la idea de reiniciar su historia en los años 80 y 90, siguiendo la línea establecida por Days of Future Past, Apocalypse y la próxima Supernova. Sin embargo, aún no hay nada decidido.

Logan y Laura dejaron tras de sí la mejor película de la franquicia de los X-Men, según la crítica (Foto: 20th Century Fox)

Por lo pronto, como Logan ha sido recibido muy bien por el público y la crítica, es difícil que Fox decida traer de vuelta a Wolverine demasiado pronto. Si fuera así, arruinaría el trabajo en torno a su muerte.

En cuando a Laura, sin dudas será vista en un futuro cercano que aún no ha sido definido, donde heredará el legado de su 'padre', aunque no su nombre.