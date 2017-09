Dalma Maradona confirmó lo peor sobre Karina y el Kun Agüero

En medio de las fuertes versiones de separaci贸n entre Sergio "Kun" Ag眉ero y Karina "La Princesita" Tejeda, una de las voces m谩s buscadas fue la de脗脗 Gianinna Maradona, ex mujer del futbolista y mam谩 de su hijo,脗脗 Benjam铆n.





Sin embargo, Gianinna prefiri贸 no referirse al tema. Pero la que s铆 habl贸 fue su hermana Dalma, quien durante su visita de este lunes a脗 Los 脕ngeles de la Ma帽ana dej贸 muy en claro que no quiere a la cantante de cumbia.





De hecho, al ser consultada sobre el rumor de un supuesto affaire de脗脗 Diego Maradonay Karina, Dalma se llam贸 a un misterioso silencio. Como yapa, termin贸 confirmando la ruptura del futbolista y la cantante al contar que su sobrino se comunic贸 con el pap谩 para saber si era cierta la informaci贸n, y asegur贸 que Benja "no va a extra帽ar" a Karina.





Mir谩 el picante ida y vuelta de Dalma con脗脗 脕ngel de Brito:





脕ngel: -驴Est谩 contenta Gianinna por la separaci贸n?脗脗





Dalma: -Gianinna no opina porque prefiere tener una buena relaci贸n con Sergio.





A: -驴Y la tiene?





D: -S铆, la tiene. Est谩bamos en Amsterdan y nos empezaron a preguntar por mensaje si era verdad o no, no ten铆amos ni idea.





A: -Pobre Benja, no va a escuchar m谩s los temas de Kari.





D: -No, me parece que ya no.





A: -驴Entre El Polaco y La Princesita, te qued谩s con El Polaco?





D: -Obvio.





A: -驴La Princesita en su momento se lo quiso levantar a Diego?





D: -Preguntale... a alguien que no sea yo. Prefiero no hablar de esa persona, porque la verdad es que cuando no ten茅s nada bueno para decir, mejor no decir nada.





A: -驴No me pod茅s decir que no?





D: -No... no. Es una persona que a m铆 no me cae bien, la verdad.





A: -El mito dice que primero fue por Diego.





D: -No s茅...





A: -Por algo no la quieren.





D: -No, pero no tiene que ver con lo de mi pap谩 que a m铆 no me caiga bien. Es por otra cosa. Tiene que ver con un mont贸n de cosas, que ustedes no saben. No las cuento porque mi hermana me mata.





Yanina Latorre: -Hab铆a un v铆nculo entre Gianinna y la Princesita.





D: -S铆, mi hermana la conoc铆a. La invitaba a sus recitales, eso era como raro.





A: -驴Por qu茅 se separaron el Kun y la Princesita?





D: -No tengo idea. S贸lo s茅 que mi sobrino habl贸 con su pap谩, le pregunt贸 lo que quer铆a saber y listo. Nada, eso.





A: -驴Est谩 triste Benja?





D: -No, Benja no est谩 triste, la verdad que no.





Nancy Pazos: -Finalmente fue Benja el que confirm贸 el dato.





D: -Mi hermana no se sent铆a con el derecho de preguntarle porque era meterse en la intimidad. En realidad, Benja lo escuch贸 por la radio cuando iba en el auto con mi mam谩. Mi mam谩 pens贸 que estaba dormido y despu茅s fue y le pregunt贸.





Fuente: El Intransigente