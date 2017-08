Dalma Maradona: "Mi papá y mi mamá están insistentes con el tema del embarazo"

"No tendría porqué ocultarlo. Los dos (Claudia y Diego) están insistentes con el tema hace mucho tiempo, pero tiene que esperar. Este año no es posible", afirmó la hija mayor del ex campeón del mundo en México 86 respecto de su deseo de ser madre.





Consultada, por otra parte, acerca del litigio judicial que afrontan Diego y Claudia, la actriz apuntó contra el letrado Matías Morla de consideró que tiene formas violentas de hablar: "No creo en nada de lo que diga. Por suerte le está yendo bien a mi mamá. Judicialmente no le está yendo a mi papá y él es el responsable de eso".





Por último Dalma evitó emitir opinión acerca de la reconciliación de Diego con Rocío Oliva. "No voy a hablar de ningún romance", concluyó.





Mirá!

habló en exclusivo con, donde negó los rumores de embarazo, disparó contra el abogado de Diego, Matías Morla, y evitó referirse a la relación de su padre con Rocío Oliva.