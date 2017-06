Daniel Vila, sobre Brancatelli: "Si el canal decide que él no esté más, entonces no estará más"

El papelón protagonizado por Diego Brancatelli cuando en medio de los agradecimientos por la estatuilla que le fue otorgada a Intratables en la terna Mejor programa periodístico, chicaneó con la "cristinita de la suerte" a Jorge Lanata, trajo aparejada graves consecuencias para el panelista.

Este martes, en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Daniel Vila, presidente del Grupo América, rompió el silencio y se refirió al episodio.

"Desconozco cuáles fueron sus intenciones, pero sí puedo decir que no era el lugar ni el momento", evaluó en el ciclo Por si las Moscas.

"Es un tema que tiene que resolver Liliana Parodi, pero cada uno se tiene que hacer responsable de sus actos", aclaró luego.

"Es un tema que no vamos a dejar pasar por alto porque no corresponde y porque hay que saber administrar la libertad con que se trabaja", remarcó. "Si el canal decide que él no esté más, entonces no estará más", anunció con dureza.

De todos modos, Vila se mostró feliz por el galardón obtenido por Intratables: "Para el programa fue importante la distinción porque logró devolverle al público de la televisión abierta el interés por la política", cerró.