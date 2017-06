Daniela Lopilato: "Si yo quiero publicar en una red social que fue una estafa lo publico"

Embed

"Estamos evaluando lo que vamos a hacer, porque me están ensuciando en todos lados con lo que hizo esta chica (por Daniela)", adelantó Paparella. Y, de paso, redobló: "Lo mejor que tiene que hacer es pedir disculpas, porque se equivocó, y le puedo mostrar por qué llegamos a esa cifra".





Ante esto, PrimiciasYa.com pudo comunicarse con Daniela, quien gentilmente le contestó a los dichos del estilista.





"Hagas lo que te hagas jamás te puede cobrar esa locura. Publiqué en mis redes sociales lo tengo ganas de publicar. Para eso es una red social. Para comunicar e informar. Y si yo quiero informar que para mí me pareció una estafa que en ese lugar le cobraron eso a mi mamá, cuando no tenían lista de precios y ningún momento le dijeron que le iba a salir esa plata, si quiero publicar eso lo publico. No sé el nombre del señor, no sé absolutamente nada. Que él haga lo que tenga que hacer, como el señor me dijo a mí que yo haga lo que tenga que hacer. Me dijo que era su negocio y lo iba a manejar como él quería. Yo solamente le estaba pidiendo explicaciones de cómo llegó a la cifra de 5700 pesos. Te hagas una, dos decoloraciones, tres... a nadie, a ningún argentino le cierra ese número. Peluqueros, peluquerías, a nadie. Ponele los mejores productos en la cabeza. La verdad, es un sinvergüenza", enfatizó la nutricionista.





Y agregó: "Otra cosa que está diciendo es que se fue contenta, que mi mamá se fue contenta. ¡Cómo se va a ir contenta si se fue petrificada cuando le dijeron de un total de 8 mil pesos! ¡Cómo se va a ir contenta, por Dios!".

Consultada por si considera que el precio se lo pusieron porque sabían que era la mamá de Luisana, la licenciada respondió: "No lo sé, es una franquicia, no sé por qué Leo Paparella lo defiende (al dueño de la franquicia) si cada uno la maneja como quiere. Hay mucha gente que se quejó de esa peluquería. Y ninguna demanda me puede hacer porque yo estoy en todo mi derecho de publicar lo que quiera en mis redes sociales".