Demandó a una cadena de comidas rápidas que se burló de ella y su corona

"No estoy en el país en este momento, pero te cuento. Todo surgió en los Martín Fierro. Yo fui a cubrir con La Jaula de la Moda. Estuve todo el día trabajando. A la noche fue a cubrir, estaba vestida por Pablo Ramírez, con un vestido negro y con una corona vintage de una joyería que me lo hizo a mano. Yo jugué con el accesorio y fui una de las más comentadas en Twitter por esta corona. Mucha gente me gastó, pero eso no hay problema, estoy acostumbrada, que no le gustó, o que era demasiado. En el diario La Nación salí como la mejor vestida, de todo hubo", le contó a este medio Jelinek.

"No pueden hacer eso, encima soy vegetariana, no como carne, no uso pieles, mi vida es súper sana, hamburguesas no como nunca, y si me pagaran no haría promoción de hamburguesas. No pueden hacer ese tipo de cosas, soy una modelo conocida y tengo una imagen. No pueden usarla así y encima gastándome para vender hamburguesas. Una cosa es que la gente se ría y me diga Lisa Simpson, nos reímos todos, pero una empresa masiva que use mi imagen no da. Eso lo vio Ana Rosenfeld, mi abogada y amiga, así que vamos a hacer lo que corresponde para que haya respeto porque eso es una falta de respeto", sentenció Karina con justa razón.