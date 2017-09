Después de 20 años, vuelve Musicalísimo

"El objetivo será informar a los televidentes sobre las presentaciones que se vienen y pasaron, sobre cómo nos preparamos para el sábado y por supuesto permitirles disfrutar del talento de nuestros artistas", comenzó a explicar en diálogo con UNO Roberto Pipy Rivero, al tiempo que remarcó: "Se buscará respetar todos los ritmos. Habrá lugar para la cumbia, el folklore, el tango, chamamé, jazz y más".





Pipy con Leo Mattioli.jpg Archivo. Leo Matioli también pasó por Musicalísimo.







En la primera emisión estarán presentes el histórico e indiscutido grupo emblema de la capital provincial: Los Palmeras. "Ya estuvimos grabando ayer su participación, ya que todos los programas se desarrollarán así, como un falso vivo", explicó el conductor, quien remarcó que se desarrollarán también en la emisión varios sorteos, y por supuesto grandes sorpresas.





pipy con las chicas.jpg Archivo. Con las clásicas bailarinas que acompañaron el programa en los 90.



"Estamos muy ansiosos con esta vuelta. Para mí es como volver a casa, a un gran amor que me marcó mucho, me dio muchas satisfacciones y que siempre llevé en mi corazón", dijo y completó: "Musicalísimo fue una marca registrada para los santafesinos, que hoy tendrá la impronta de la actualidad y también una sección que se denominará «Musicalísimo Vintage» que nos mostrará cómo estábamos por aquel entonces y ahora. No solo con el fin de reproducir una cinta descolorida, sino de reflejar la evolución del grupo y lo que gustaba, se instaló o sigue sonando".





Un poco de historia





Musicalísimo se comenzó a emitir los sábados por Canal 13 a principios de los 90 de la mano del productor José Luis Lapalma, siempre con la conducción de Roberto Pipy Rivero, quien luego pasó también a hacerse cargo de ese rol.





El programa, que se nutría todas las semanas de los grandes músicos de la ciudad y la región, llegó también a tener una orquesta estable que acompañó a importantes figuras que pasaron por allí, tales como Marcela Morelo, José Vélez, Manolo Galván, Gladys La Bomba Tucumana, Alcides, Pocho La Pantera, La Mona Giménez, y más. También tuvo invitados grandes artistas, como Carlos Monzón (ver video anterior).

