el nuevo ESPACIO HAM, de Cecilia Romero Kucharuk y la Compañía de Danza HAM hacen posible un Seminario con el Maestro DIEGO FUNES, un argentino que hace más de 20 años que está radicado en Nueva York y pertenece al Staff del PERIDANCE CAPEZIO CENTER, una de los Estudios de Baile más conocidos de esa ciudad.

Diego Funes estará brindando un seminario que consta de cuatro clases, a realizarse el lunes 24 y martes 25 de ABRIL próximo a las 17.30hs y 20hs, en ESPACIO HAM (Pedro Vittori 3759 – Primer Piso). Un dato muy importante a tener en cuenta es que estará otorgando una BECA DE ESTUDIO de clases ilimitadas por un mes en el PERIDANCE CAPEZIO CENTER y un descuento en el VISA PROGRAM, el programa de estudio intensivo de seis meses.









funes 1









Sobre el artista

Diego Funes es uno de los principales maestros y coreógrafos de danza contemporánea de Nueva York. Su estilo coreográfico se ha lucido en varios escenarios alrededor del mundo. Durante diez años ha trabajado para crear un estilo con elementos tomados de su trayectoria internacional en la danza clásica y la gimnasia artística, y ha creado coreografías tanto solistas como grupales quinésicas, emocionantes y libres de convencionalismo que retan e inspiran a sus bailarines y estudiantes.

Se ha desempeñado como docente y coreógrafo a nivel mundial en países tales como Inglaterra, Italia, Francia, España, Suecia, Noruega, Argentina y Brasil, y en numerosas ciudades de Estados Unidos entre las cuales se encuentran Nueva York, Los Angeles, Boston, St. Louis, Kansas, Ft. Lauderdale y Miami. Sus créditos como bailarín y coreógrafo incluyen trabajos importantes en danza teatral, comedia musical, cine y televisión.

Estudió en la prestigiosa School of American Ballet, antes de bailar junto a Cincinnati Ballet, The New York City Opera, The Metropolitan Opera, Teatro dell'Opera di Roma, Basel Ballet y Baletto del Sud. Estuvo de gira por Europa y al regresar a los Estados Unidos incursionó en la comedia musical. Entre sus créditos musicales se encuentran Cats, Hello, Dolly!, Riverdance, Anything Goes, A Chorus Line y Radio City Music Hall Christmas Spectacular. Durante su carrera dentro de la comedia musical también se encargó de la coreografía de puestas en escena tales como Beauty and the Beast, Hello, Dolly!, And the World Goes Round, Zorba!, Leader of the Pack, la primera reposición de Subways Are for Sleeping en Nueva York y espectáculos para Tokyo Disney, entre muchas otras.

Diego vive en la Ciudad de Nueva York, donde es el director del Peridance Youth Ensemble, docente de Peridance Capezio Center, Ballet Arts at City Center y en Pace University.