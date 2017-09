Diego Maradona a Dalma y Gianinna: "Si no tienen nada que ocultar, que vayan al juzgado"

Nada es fácil en el Clan Maradona. Ahora, Diego, acaba de tirarse contra sus propias hijas en defensa de su abogado, Matías Morla.

Semanas atrás, es futbolista le solicitó a Morla que le pidiera al juez Javier López Biscayart la citación de Dalma y Gianinna para declarar en condición de testigos por la causa que Villafañe tiene abierta por evasión agravada. Diego sospecha que las chicas abrieron una cuenta bancaria a nombre de ellas en Uruguay para esconder la plata que su madre le habría quitado.

En este marco, Gianinna, disparó contra el abogado y a Diego se le acabó la paciencia. En un video que compartió a través de su cuenta de Facebook, les comunicó a sus hijas el siguiente mensaje: "En medio de las críticas a mi amigo y abogado Matías Morla, les digo que no me voy a borrar. Yo siempre doy la cara. Él lucha contra los que me robaron, caiga quien caiga. No sé dónde está el problema. Si no tienen nada que ocultar, que vayan al juzgado... ".

"A mí no me compran. No se equivoquen. Yo sigo siendo el mismo rebelde con causas que salió de Villa Fiorito A los 56 años, quiero lo que coseché", remató.

"Matías Morla es mi abogado y lo seguirá siendo toda la vida. Los días, los meses, los años que me queden, será él", concluyó. "Matías Morla es mi abogado y lo seguirá siendo toda la vida. Los días, los meses, los años que me queden, será él", concluyó.

Pero este jueves, en Pamela a la Tarde, el ciclo que Pamela David conduce a través de la pantalla de América, Carlos Monti mostró un documento exclusivo sobre el caso.

"El escrito presentado por el doctor Morla, que le pide a la Justicia argentina libre oficio a la justicia uruguaya para determinar los pasos, grados y responsabilidades de Dalma y Gianinna Maradona", arrancó el periodista.

Y explicó: "El título es que según Morla y según la investigación que hizo el detective, Dalma y Gianinna le escondieron al padre 1.800.000 dólares. Voy de vuelta, según el doctor Morla tiene acreditado que Gianinna y Dalma Maradona escondieron en un banco de la República Oriental del Uruguay 1.850.000 dólares", ratificó Monti.

"... Diego pone a sus hijas frente a la justicia y no en carácter de imputadas sino de testigos. ¿Por qué?, porque como testigos están obligadas a decir la verdad", detalló luego.

"Esta mañana, hablando con el doctor Morla, él me decía que el fiscal que atiende esta causa quiere querellar, quiere procesar a Dalma y a Gianinna por entorpecimiento probatorio. ¿Por qué?, porque dice que en el medio de la investigación ellas cerraron una cuenta en el Uruguay que tenían, donde había, según Morla, 1.850.000 dólares, y abrieron otra cuenta en otro banco, para abrir a su vez una caja de seguridad donde depositaron esa misma cantidad", concluyó al respecto.

