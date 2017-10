Dolor por la repentina muerte de Edgardo Antoñana: así lo despidieron amigos y colegas en redes

El conductor del canal de noticias TN, Edgardo Antoñana, de 62 años, falleció en la noche de este lunes en Pinamar, luego de ser internado tras una descompensación.





Radio Mitre confirmó la noticia y, en primera instancia, la emisora dijo desconocer los motivos de su deceso aunque luego, en TN, se habló de un aneurisma.





"Por pedido de la familia no lo estábamos contando. Estamos todos conmovidos. Fue la familia la que pidió que no se difundiera. Murió como consecuencia de un aneurisma. Trabajó hasta ayer y se fue a Pinamar. Se descompensó, y fue internado", comentaron desde el noticiero.





Antoñana conducía el noticiero matutino de los fines de semana de TN junto a Dominique Metzger, y era - y aún lo es- reconocido por su estilo gruñón.





Nacido en Neuquén, Antoñana estudió locución en Buenos Aires y en medio de la dictadura decidió marchar hacia Europa para probar suerte. Allí, alcanzó a trabajar en la BBC de Londres.





A su regreso, trajo una nueva pasión: rescatar perros. Desde ese momento, residió en Cariló, desde donde viajaba para trabajar los fines de semana en TN.





Además, el conductor fue productor periodístico de Susana Giménez. Según él mismo contó, vivó esa tarea "con cierto sufrimiento". "Era un trabajo vinculado al mundo del espectáculo, al que no pertenezco. No me sentía enriquecido profesionalmente, sentía cierta postergación", le había confesado a TN Show.





Compañeros de TN, El Trece y del medio lo despidieron en las redes sociales:





