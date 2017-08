Dolores Fonzi y un mal momento: "Un taxista me agarró el pie y me chupó el dedo gordo"

Este viernes, la actriz Dolores Fonzi pasó por Cortá por Lozano y sorprendió con una increíble anécdota que le ocurrió años atrás mientras viajaba en taxi.

Luego de hablar de otros temas, Verónica Lozano, conductora del envío, pinchó a su invitada para que relatara el deleznable episodio: "Me gusta esa anécdota por lo bizarra. Me tomé un taxi, eran pocas cuadras y venía cargada porque me iba a un festival. Era plena luz del día. 17 horas. Entonces, yo estaba cargada, me subo al taxi con el pie medio para adelante y el taxista me lo agarra", arrancó a contar.

"Yo dije: 'Esto no es normal, es raro'. Pero no quería hacer nada porque faltaban pocas cuadras. Las mujeres tenemos que regular que no nos maten en algún momento y pensar cómo hacer para llegar. Yo sentí que eso no estaba bien", continuó.

Y siguió: "Me tiró del pie y me dijo que era reflexólogo. Yo saco el pie y, de repente, me agarra el otro pie y me saca la zapatilla y la media, en un movimiento. Pero faltaban dos cuadras. Yo, con el pie tenso. Era una escena de abuso, un abuso rarísimo. Porque ¿un pie? Vos no lo relacionas con tu cuerpo porque está ahí, al final".

"Llegando al lugar, me agarró el pie y me chupó el dedo gordo del pie. Ahí yo dije: 'Pobre hombre, está loco'. Y pensé: 'No me lo había lavado, tenía la media no sé qué...'. Pagué y me fui. La pasé mal. ¿Un dedo gordo? ¡Qué asco! Chupalo, me voy, ya está... Hay fetiches con los pies", concluyó Dolores Fonzi. ¡Increíble!

