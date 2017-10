Dominique Metzger y su despedida a Antoñana: "Cuando me enteré lo de Edgardo, no supe cómo reaccionar"

Embed Siento mucha tristeza y dolor por tu partida amigo, súper compañero, maestro, "Tio", padre profesional y tan lindos momentos compartidos! Gracias, gracias , gracias! Pido disculpas a los que escribieron en redes y mandan mensaje pero me cuesta hablar en este momento. Te voy a extrañar, Edgar!! Una publicación compartida por Dominique Metzger (@domimetz) el 3 de Oct de 2017 a la(s) 11:29 PDT

"Hace 8 años nos conocíamos y hace 5 años trabajábamos juntos. Arranqué solo el domingo y después sábado y domingo. Una amistad super linda, familiar. Yo le decía 'tío Edgard' y él lo detestaba".

El conductor del canal de noticiasfalleció en la noche de este lunes en, luego de ser internado tras una falla cardíaca.PrimiciasYa pudo dialogar con, la periodista, compañera y amiga de Antoñana, con quien compartió cinco años en los noticieros deÉl no iba todos los fines de semana a Cariló, alternaba. Me decía 'pichona, te quedás un rato en la redacción por si pasa algo así me voy'. Le dije que sí, tenía una cuestión familiar y personal. Nada distinto a la amistad y charlas de siempre", comenzó su relato.Todavía conmovida,contó: "El lunes a la noche, estaba en el cine y recibo un llamado de la mujer de él, Marisa, lo tenía en silencio, no lo vi y a los diez minutos veo la llamada, le mandé mensaje y me pidió que la llame urgente. Avisé a las autoridades del canal y ahí no reaccionás, me puse operativa. Al ratito me vuelve a llamar Marisa, me contó cómo había sido todo, que a Edgardo le dolía la panza a la tarde".Para completar,expresó: "Compartíamos todo. Súper cariñoso.