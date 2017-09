Dos Intérpretes del Mercosur y un selecto repertorio musical

El Duo BicaSchiavi conformado por el guitarrista brasileño, radicado en Barcelona Carlos Bica y la Soprano Argentina Rosana Schiavi se presentará el Jueves 21 de Septiembre en el Teatro Municipal 1 de Mayo Santa Fé – San Martin, 2020, a las 21hs, con entradas a $120 antecipadas y $150 en el dia del recital, $80 Estudiantes y Jubilados donde desplegarán una selección de obras de Villa-Lobos, Piazzolla, Giuliani y otros. Concierto de Lanzamiento del CD An Die Musik (un homenaje a la música). Un Duo representativo del Mercosur cultural, hizo su grabación, para la firma Fonocal en Argentina, con apoyo da Embajada de Brasil en Buenos Aires La grabación fue hecha sin edición, llevando al oyente a sentirse como en una sala de concierto deleitandose con este Duo.





El Duo realiza conciertos oficiales desde de octubre de 2015.Se presentó en la ciudad de Capilla del Monte y Buenos Aires. En Argentina en 2016 hizo su debut como dúo estable en el auditorio de la Embajada de Brasil en Buenos Aires y realizó conciertos en el Palacio Pereda, Parroquia de San Benito y Capilla Esclavas en Buenos Aires. Su debut en Brasil fue en agosto de 2016, realizaron cuatro conciertos con gran éxito de público, participaron en el festival de la guitarra en Porto Alegre y Caxias do Sul. Asi mismo en Porto Alegre participaron en el Sarau Lírico de Muhm que tuvo la primera vez un dúo de canto y guitarra presentandose en el proyecto, ya que normalmente siempre se utiliza el piano como un instrumento de acompañamiento, Entre las expresiones escritas de la crítica del público: "Uno de los mejores conciertos del año en el Museo de Historia de la Medicina". En 2017 ha presentado el CD An Die Musik en conciertos de pre lanzamiento en el Centro Cultural Brasil Argentina (CCBA), en la 43 feria del Libro de Buenos Aires. Realizaron conciertos en la Vieja Usina en Paraná, en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernandez Blanco, en el Auditório de la Embajada de Brasil y en CCK(Centro Cultural Kichner) .





Rosana Schiavi, realizo sus estúdios en Maastricht , Holanda y Hochschule für Musik en Karlsruhe,Alemania egresando con mención especial en Künstlische Ausbildung, realizó conciertos en las principales salas de conciertos en Argentina, Brasil y Alemania, participando en óperas en grandes teatros en Brasil, como en el Festival de Ópera de Manaus y Pará. Como solista de orquestas en Brasil y Argentina, dirigida por grandes nombres, en la música de cámara ha participado en conciertos con cuartetos y pianistas. Fue galardonada en el Concurso de Música Banco de Mayo, IV Concurso Internacional de Canto Bidu Sayão , Concurso Nacional de canto Aldo Baldin y Concurso Internacional de Canto Lírico Voces Ciudad de Rosario. Una cantante de ópera que ha sobresalido con muy buenas críticas en cada actuación, en la afinación, la sensibilidad y la calidad.





Carlos Bica, radicado em Barcelona, España, excelente guitarrista brasileño, desarrolla una intensa actividad como intérprete en los países de América Latina y Europa. Es un gran investigador de la historia y repertorio de su instrumento, grabó CDs y DVDs con obras de los compositores más importantes de América Latina y compositores de la música renacentista y romántica por América y por sellos europeos, sostuvo innumerables recitales multimedia, como solista y músico de cámara, conjugando artes como la danza, la pintura y la poesía a la música, sus programas siempre inquietantes e innovadores, se encuentra en una posición única entre los guitarristas de concierto de hoy. Por un lado, a través de su postura artística, que pertenece a 'vieja escuela', fiel a la obra original e inflexibles en su búsqueda de la verdad en la música. Por otro lado, su amplio éxito ha traído el reconocimiento mucho más allá de los confines del mundo de la guitarra.





Programa:

John Dowland (1563 - 1626)

Come again

If my complaints could passions move









Mauro Giuliani (1781 - 1829)

Sei Ariette, op. 95 - "Ombre Amene"

Franz Schubert (1797 - 1828)

An die Musik

Ständchen D.957

Nach und Träume





Astor Piazzolla (1921 - 1992)

Oblivion

Adiós Nonino





H. Villa-Lobos (1887 - 1959)

A Floresta do Amazonas - Suíte 1 - Canção do Amor

Bachianas Brasileiras No.5 - Ária Cantilena