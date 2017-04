Dura e irónica respuesta de Marcelo Tinelli a la escucha de Cristina donde lo trata de "idiota"

Embed Cris me trata de idiota. Qué orgullo. Voy por el camino correcto. Me alegró el domingo jaja. https://t.co/am8nNQUhP1 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 2 de abril de 2017

Todo transcurre el 28 de julio del año pasado. Las tapas de los diarios reflejaban el encuentro en la quinta de Olivos entre el presidente Mauricio Macri y Marcelo Tinelli, recordado por los videos en Snapchat y los chisporroteos previos. La cumbre había ocurrido un día antes, aunque seguía monopolizando la agenda de los medios. Oscar Parrilli y la ex presidente Cristina Kirchner no se quedan al margen. El tema cruzó toda la conversación.



Durante la charla con Oscar Parrilli, la ex mandataria arriesga una teoría sobre los verdaderos motivos del encuentro, precedido por las imitaciones del presidente en Showmatch, las ironías de Tinelli sobre el gobierno, y la campaña en su contra en redes sociales con el hashtag #TinelliMercenarioK.

En las últimas horas, Marcelo Tinelli le respondió a Cristina Elisabeth Kirchner por las escuchas sobre la reunión que mantuvo con Mauricio Macri en Olivos durante el 2016.El conductor de ShowMatch publicó dos tuits donde en el primero manifiesta "Así se manejaban estos muchachos. Sin Palabras" y luego arremete: "Cris me trata de idiota. Qué orgullo. Voy por el camino correcto. Me alegró el domingo, jaja".Este domingo, Kirchner calificó de "idiota" al conductor televisivo y se ufana de no haber atendido sus llamados telefónicos: "Vos acordate que Tinelli me llamaba por teléfono y yo no lo atendía. Un jefe de Estado es un jefe de Estado", le dijo a Parrilli.