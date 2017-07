El antes y después de More Rial a un año del bypass gástrico

"Hoy, 12 de julio, a un año de mi operación, con 45 kilos bajados, 10 kilos que me quedan por bajar, una realidad que jamás pensé poder lograr o una meta que pensé imposible poder realizar que sin embargo con esfuerzo y mucho mucho sacrificio pude", escribió Morena Rial Morena Rial en su cuenta de Instagram, a un año de hacerse el bypass gástrico.









Según contó la hija de Jorge Rial , todavía falta una importante parte de su tratamiento: "Tengo una realidad, y es que con 45 kilos bajados, la piel que sobra me la voy a tener que operar y hacerme una reconstrucción por eso tengo la panza todavía, lo aclaro porque la gente me sigue diciendo "gorda' [...] "Después de tanta lucha contra la obesidad me di cuenta que tener kilos de más no te hace mejor persona, y tantos kilos que bajé me hacen creer que todo se puede".