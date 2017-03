El asqueroso video de Marian Farjat sacándose las liendres

Marian Farjat no se privó de ir a la pileta con las altas temperaturas que azotaron a nuestro país. El verano fue muy intenso y decidió refrescarse para relajarse y pasarla bien. Lo que jamás imaginó, es que alguno ingresó sin hacerse la revisación médica... ¡Y le contagió los piojos!





El responsable de que todo el país sepa que tiene pediculosis es su novio, Brian Lanzelotta. La grabó en el baño mientras se pasaba el peine fino. ¿Tenés piojos?, le preguntó. Y ella, con todo el humor que la caracteriza, respondió: "No sé. Estoy buscando. Hoy a la mañana me saqué once piojos. Todo el mundo tiene piojos. Me los contagié en la pile. Ahora veo si hay más... ¡Mirá! Son liendres...".





"¡Piojosa! Tenés un nido de ratas en la cabeza", agregó él. Y sí, ¿quién no tuvo algún que otro piojito? La situación se pone peor cuando comienzan las clases. Por eso es recomendable que cada mamá le revise la cabeza a su hijo y, en caso de encontrar estos insectos, comenzar un tratamiento con shampoo adecuado y peine especial.