El audio hot que Susana le mando a Rial

La sospechosa actividad de Susana Giménez en Twitter durante las últimas semanas está dejando muy confundido a su fiel público. Desde que se comenzó a rumorear que podría entrevistar a Cristina Fernández de Kirchner, la cuenta de la diva en la red social del pajarito estuvo en boca de todos.





Finalmente, Susana confirmó que jamás entrevistaría a la ex Presidente con un tweet muy fuerte, pero luego misteriosamente publicó una foto de Cristina haciendo campaña, acompañado de una sola letra "T". Jorge Rial , preocupado por la salud de la diva, comenzó a analizar los posibles significados de sus mensajes.





El conductor de Intrusos se terminó comunicando con la diva, que le contestó a través de un audio muy sensual, que más de uno catalogó como erótico: "Me haces reir, qué gracioso que sos cuando querés tontito... A veces me pasan esas cosas, aprieto algo y se va al Twitter", le dijo la diva al conductor y agregó: "Se me escapó una "T", qué raro suena eso..".