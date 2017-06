El audio de Maradona a Claudia Villafañe que podría comprometerlo ante la Justicia

La causa de Diego Maradona contra Claudia Villafañe por los departamentos en Miami volvió a ubicarse en las primeras planas de todos los medios, cuando el abogado de la ex mujer del Diez, aseguró en un ciclo televisivo que ya presentó ante la Justicia un audio en el que el ex futbolista asegura conocer la existencia de uno de esos inmuebles, al contrario de lo que ya figura en la denuncia.

"Hoy presentamos en todas las causas un audio en el que Diego le decía a Claudia que conocía la existencia del departamento, en contradicción con lo que fueron todas las denuncias", aseguró Burlando en El Diario de Mariana.

"Me pregunté siempre y hablé con Morla y con todos. ¿Cómo hiciste para comprar seis departamentos en Miami cuando por ahí yo pensaba que teníamos uno porque el que teníamos chiquito después lo cambiamos por uno más grande para las nenas? Pero seis... La verdad, sos una genia en matemática o no creo que el que esté al lado tuyo te haya podido dar la plata para pagar los departamento porque no tiene un recibo de trabajo", dice Maradona en el audio.

Mirá!

Embed





Fuente: Primicias Ya