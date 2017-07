El autor de "Game of Thrones" prometió un nuevo capítulo de la saga para 2018

George RR Martin dijo que el próximo libro de Canción de hielo y fuego tiene muchas posibilidades de ver la luz en 2018, pero no hay que emocionarse demasiado.





Martin es un escritor y guionista estadounidense de literatura fantástica, ciencia ficción y terror. Es más conocido por ser el autor de la serie de novelas Canción de hielo y fuego, adaptadas para la televisión con el título de "Games of Thrones ".





Martin escribió en su sitio oficial, el fin de semana, que está trabajando duro en "The Winds of Winter", el muy esperado sexto volumen de la serie en la que está basada "Game of Thrones" de HBO.





Agregó que tiene “días buenos y días malos” y que todavía está a meses de terminar. Mientras tanto, cree que es “probable” que tenga su primer libro de Fuego y sangre para finales de 2018 o comienzos de 2019. El nuevo libro es una historia sobre la Casa Targaryen, que tiene el lema de “Fuego y sangre”.





Martin refutó rumores sobre sus libros que circulan en la red y concluyó diciendo que lo más probable es que habrá un libro más de Westeros en 2018, quizá hasta dos. Según el sitio www.xataka.com Martin debió presentar Winds of Winter el año pasado.