El cambio de look de Eugenia Tobal

Eugenia Tobal sorprendió con un brutal cambio de look y pasó de rubia a morocha.

"Se viene el cambio", anunció en Instagram la actriz. Minutos después mostró la imagen de su nuevo look.

Hace unos días, en una charla con José María Muscari por el Canal de la Ciudad, Tobal dejó en claro su deseo de ser madre y no descartó adoptar en un futuro.





"¿Si me gustaría adoptar? A futuro ¿por qué no? Sí, voy a ser mamá porque puedo y voy a dejar el lugar a la adopción a esas mamás que no pueden porque, en realidad, la prioridad la tienen ellas", explicó la actriz.





"Hay tanta gente que necesita un hijo y está años esperando. Esto de las adopciones que se demoran tanto y esos nenes que pasan años en esos hogares sin poder disfrutar del amor de una familia, todo eso a mí me conmueve (...) No sabés el amor que tienen y lo hermoso que es el vínculo que se genera. Me mata hablar de esto porque es increíble. Es una causa que hago porque creo que, claramente, estoy ayudando a cada uno de ellos y es parte de mi labor", finalizó.