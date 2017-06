El conflicto inesperado que genera la boda de Antonella y Messi

La fiesta de casamiento entre Lionel Messi Antonella Roccuzzo mantendrá el perfil de fiesta para familiares, invitados, amigos y compañeros de fútbol. Una prueba de ello, es que ni el gobernador Miguel Lifschitz ni la intendente Mónica Fein están contemplados en la lista de 250 invitados. "Solo los íntimos, amigos, familias, y los que eligió Lío del ambiente deportivo. Todos jugadores actuales y los que jugaron con él en estos años de profesión", dijo una fuente del círculo más cercano al rosarino más famoso. En otro orden, los organizadores y el City Center seguían con la idea que se les planteó inicialmente: bloquear casi la totalidad de las habitaciones del hotel Pullman, hacer un cerco sobre el salón de fiestas, pero dejar habilitado el casino para el público.





Según lo indicado en estos días, Jorge el padre de Lionel ya está en Rosario para darle las puntadas finales a los preparativos del 30 de junio. Lionel y Antonella se casan en la ciudad que los vio nacer y para celebrar el enlace vendrán a acompañarlos futbolistas internacionales, famosos, artistas y las familias de ambos. Como ya se informó, el "sí" lo darán dentro del salón principal del City Center ante un juez del Registro Civil. Y sigue sin confirmarse si habrá ceremonia religiosa, pese a la insistencia de la prensa mundial de un casamiento en la Iglesia Catedral.









El viernes pasado, se produjo el primer contacto entre funcionarios municipales, provinciales, fuerzas de seguridad y los organizadores para definir horarios, corredores, y sectores a custodiar en relación a la boda.





Mientras se espera que esta semana haya un segundo contacto, del cual podría participar el propio padre de Lío, el círculo más cercano a la estrella del Barça insiste en sostener el carácter privado y reservado del evento. "No Fein, no Lifschitz. Sólo la familia, en una fiesta íntima, con familiares, amigos y los compañeros del fúbtol. Todos los jugadores actuales y los que jugaron con él en estos años de profesión", le dijo en confianza a este diario una fuente inapelable del entorno de Lionel.





Mientras, tanto la confirmaciones de las acreditaciones van llegando a las salas de redacción y a los medios de prensa tanto nacionales como internacionales. Serán hasta el momento 150 acreditados de las casi 400 consultas y pedidos que llovieron a los estamentos del Estado provincial solicitando un lugar en la cobertura.





En la recta final de cara al 30 de junio, todavía restan conocer varios detalles. Los wedding planners asignados siguen en la postura de no revelar aspectos de la fiesta, al igual que la mayoría de los consultados. No obstante, una fuente insistió que sigue firme la idea de no alterar el ritmo de Rosario, pero tampoco del propio City Center. Y en esta línea, confió que se sigue pensando en bloquear la casi totalidad de las 188 habitaciones del 5 estrellas ubicado en el acceso a la autopista a Buenos Aires. Sin embargo, el casino quedaría liberado al público.